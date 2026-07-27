Receta del día: enchiladas caseras nicas, el sabor tradicional

Las enchiladas caseras nicas se han convertido en la receta estrella del día, una preparación tradicional que destaca por su combinación de carne, arroz, tortilla y achiote, ingredientes que le otorgan su característico sabor y color.

El chef presentó el paso a paso para que los amantes de la cocina nicaragüense puedan animarse a prepararlas en casa, acompañadas de una refrescante ensalada con un toque de chilito picante.

Esta receta representa una opción saludable y llena de tradición, ideal para compartir en familia y disfrutar de la gastronomía, con todos los ingredientes disponibles para su elaboración.