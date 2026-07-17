Receta del día: fajitas de res para disfrutar en casa

La receta del día presenta unas deliciosas fajitas de res, patrocinadas por carne San Martín, una preparación ideal para compartir en familia que incluye ingredientes frescos como chiltoma, cebolla, tomate, culantro, tortillas, limones, salsa roja, crema, agua y aguacate.

La carne San Martín es el ingrediente estrella que garantiza el sabor y la calidad de este platillo, que promete conquistar los paladares más exigentes.

Una opción sencilla y sabrosa para la cena que sin duda le encantará a tu familia o tus amigos.