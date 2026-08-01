Reconocido futbolista muere en accidente en Managua

El reconocido futbolista Jonathan Alberto Vega Aburto, de 32 años, falleció al perder el control de su motocicleta e impactar contra el muro de una vivienda en el sector del paso a desnivel de Rubenia en Managua, según informaron las autoridades.

La víctima regresaba de celebrar su cumpleaños y aparentemente conducía en estado de ebriedad, además de haber participado en una competencia con otro motociclista.

El impacto contra el objeto fijo le provocó la muerte de manera inmediata.

El fallecido era familiar del joven Luis Javier Armas Pastrán, quien murió en el mismo lugar el pasado 17 de mayo en otro accidente de tránsito.