Este próximo sábado 1 y lunes 10 de agosto es asueto remunerado para los capitalinos por motivo de las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán. El Ministerio del Trabajo emitió un comunicado siguiendo las instrucciones de los copresidentes del país.

En la misiva se lee textualmente que el feriado municipal es para las empresas públicas y privadas de Managua y que se exceptúan las labores que por su naturaleza no se deben ver afectadas y que los trabajadores regresan a su normalidad el lunes 3 y martes 11 de agosto.

Las autoridades estatales también han invitado a vivir estas fiestas con responsabilidad, fe, devoción y tradición a quienes las disfrutan en familia.

Por Heydi Estrada.