Recuperan el cuerpo de una adolescente que se ahogó en el balneario El Recreo Número 2 del municipio de Nagarote

Una adolescente murió por sumersión la tarde de este jueves y fue hasta la mañana de hoy que se logró recuperar el cuerpo a orillas del lago Xolotlán en el balneario El Recreo Número 2 de la ciudad de Nagarote.

Según versiones de su mamá, Elizabeth Mendoza Corea, tenía seis días sin saber de su hija, sin imaginarse que la encontraría sin vida. Uno de los que acompañaban a la adolescente alega que una corriente la llevó a lo más profundo y no pudieron socorrerla.

Oficiales de la Policía, miembros de la Cruz blanca y de Bomberos Unidos de Nicaragua se presentaron al lugar para investigar el hecho y recuperar el cuerpo respectivamente. La víctima habitaba en el municipio de La Paz Centro, del segundo portón del cementerio 200 metros al sur.

Por Domingo López Ramos.