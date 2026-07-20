Relaciones de rebote: cómo reconocerlas y por qué surgen tras una ruptura amorosa

Tras una ruptura amorosa, muchas personas inician una nueva relación sin darse el tiempo necesario para procesar el dolor y las emociones del quiebre, lo que se conoce como relaciones de rebote.

La especialista señala que este tipo de vínculos surgen cuando no se transita el duelo emocional, y pueden presentarse tanto en relaciones cortas de meses como en parejas que duraron años y buscan llenar el vacío rápidamente.

Reconocer una relación de rebote implica preguntarse si realmente se está listo para un nuevo compromiso o si se está evadiendo el sufrimiento.