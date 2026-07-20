Relaciones de rebote: cómo reconocerlas y por qué surgen tras una ruptura amorosa

Especialista advierte que iniciar una nueva relación sin duelo puede afectar la estabilidad emocional.

Tras una ruptura amorosa, muchas personas inician una nueva relación sin darse el tiempo necesario para procesar el dolor y las emociones del quiebre, lo que se conoce como relaciones de rebote.

La especialista señala que este tipo de vínculos surgen cuando no se transita el duelo emocional, y pueden presentarse tanto en relaciones cortas de meses como en parejas que duraron años y buscan llenar el vacío rápidamente.

Reconocer una relación de rebote implica preguntarse si realmente se está listo para un nuevo compromiso o si se está evadiendo el sufrimiento.