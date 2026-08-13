Remiten a juicio a seis personas señaladas de ser narcotraficantes que operaban en Costa Rica, Nicaragua y Honduras

A juicio fueron remitidos: Chrystel Magali Baltodano Salguera, de 30 años; Luis Ángel Núrinda Robleto, de 28; Jorge Steven López López, de 30; Wilber Antonio Gutiérrez Espinoza, de 39; María Luisa Dávila Hurtado, de 35 y Jeffry Jonathan Urbina López, de 25, quienes fueron acusados por los delitos de crimen organizado y transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

Ellos son señalados de integrar la agrupación “Los Chalinos”, dedicada a trasladar cocaína desde Costa Rica a través de Nicaragua hasta llegar a Honduras.

Según la acusación presentada por la Fiscalía, Los Chalinos trasladaba cargamentos de entre 100 y 150 paquetes de cocaína. La droga ingresaba a Nicaragua por vía acuática desde Costa Rica y luego era movilizada hacia Honduras. Chrystel Magali Baltodano Salguera es señalada como la presunta cabecilla. La Fiscalía sostiene que coordinaba los traslados, contrataba camiones y organizaba la recepción y almacenamiento de la droga.