Repochetas de carne y frijoles: la receta que revive la tradición nicaragüense

En el segmento “Cocina con Sabor”, el chef preparó repochetas de carne y frijoles, un platillo tradicional nicaragüense que generó debate entre los televidentes. La receta incluye tortillas de maíz, queso rallado, lechuga o repollo, aguacate, salsa roja y chimichurri.

El chef explicó que la repocheta tradicional se elabora con tortilla de maíz frita, frijoles molidos, queso rallado y ensalada de repollo con crema, aunque también preparó una versión con tortilla de harina para quienes prefieren una opción más ligera.

Los televidentes participaron activamente enviando mensajes y notas de voz al número 8529-8731, confirmando que la receta clásica incluye repollo en lugar de lechuga.

Durante la preparación, el chef destacó que este platillo es ideal para compartir en familia y que puede adaptarse con pollo u otras proteínas.

La discusión también abordó las diferencias regionales en la denominación del platillo, ya que algunos lo conocen como chalupa o quesadilla, dependiendo del tipo de tortilla utilizada.