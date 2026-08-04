República Dominicana derrota con autoridad a Cuba y mantiene paso perfecto en el voleibol femenino de Santo Domingo 2026

República Dominicana confirmó su favoritismo en el torneo de voleibol femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al vencer con autoridad 3-0 a Cuba, en un partido disputado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias. Las actuales campeonas se impusieron con parciales de 25-15, 25-20 y 25-17 para mantenerse invictas en la competencia.

El equipo dirigido por Marcos Kwiek mostró un alto nivel de juego desde el inicio con un sexteto conformado por Niverka Marte, Gaila González, Yaneiris y Brayelín Martínez, Yonkaira Peña y Geraldine González. Durante el encuentro, el técnico también dio minutos a varias jugadoras suplentes para mantener el ritmo competitivo del plantel.

Con este resultado, las dominicanas mejoraron su récord a 2-0 en el Grupo B y continúan firmes en su objetivo de conquistar un séptimo título consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su próximo desafío será frente a Puerto Rico, en un duelo que definirá el liderato del grupo.

Por su parte, Cuba quedó con marca de 1-1 y buscará recuperarse en su siguiente compromiso ante Costa Rica. El encuentro ante las anfitrionas dejó en evidencia la superioridad de las “Reinas del Caribe”, que volvieron a demostrar por qué son una de las potencias del voleibol en la región.