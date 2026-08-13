Restricción vehicular desde este jueves en Rotonda El Periodista por obras

La Alcaldía de Managua informó que a partir del jueves 13 de agosto se implementa una reducción temporal de la circulación vehicular en el sector oeste de la Rotonda El Periodista, donde se habilitará un solo carril por sentido en ambas direcciones, debido al avance de las obras de construcción del paso a desnivel Héroes de la Insurrección.

Las autoridades municipales explicaron que la medida, que afecta el tramo 2 de la pista Héroes y Mártires de la Insurrección, permitirá dar inicio a los trabajos de perforación para la instalación de pilotes, una fase crítica del proyecto de ampliación y modernización vial.

Se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con anticipación, manejar con precaución y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos, pues podrían registrarse mayores tiempos de circulación debido a la reducción de carriles.