Cámaras captan a ladrón robando cajas registradoras y licor en miscelánea de San Juan del Sur 

Un hombre descalzo robó dos cajas registradoras, seis botellas de ron, una computadora portátil y dinero en efectivo de la miscelánea Flamingo en San Juan del Sur, Rivas. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del atraco ocurrido la madrugada de este jueves.

El sujeto, de tez morena y complexión alta, utilizó un atuendo completamente oscuro compuesto por chaqueta, camisa de manga larga, short y gorra color negro, además de una mascarilla sanitaria para ocultar su rostro. A pesar de los constantes ladridos de un perro de la zona, el ladrón operó con total impunidad dentro del establecimiento.

Los propietarios detallaron que el botín incluye además lotes de protectores solares de alto valor comercial y mercadería variada. Frente al perjuicio económico, los afectados recurrieron a plataformas digitales para solicitar la colaboración ciudadana con el propósito de identificar al responsable.