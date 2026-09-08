Managua: Tres sujetos roban motocicleta valorada en más de 95 mil córdobas

Cámaras de seguridad captaron el momento en que tres hombres sustrajeron una motocicleta del patio de una vivienda en el barrio Milagro de Dios. El robo ocurrió la mañana del sábado en Managua.

Los sujetos ingresaron por la única entrada de la casa, quitaron el seguro a la moto y la llevaron arrastrando porque no pudieron encenderla. La motocicleta, marca Pulsar modelo NS 160 del año 2026, pertenece a Miguel Ángel Martínez Blandón, de 27 años, quien la había adquirido al crédito hace apenas una semana.

El propietario señaló que su machete de trabajo también estaba junto a la moto y fue sustraído. Las autoridades ya cuentan con un video de una cámara vecina donde se aprecia a los tres sospechosos.