Roca gigante aplasta a vehículo en China

Una roca de gran tamaño cayó sobre un vehículo en China tras un deslizamiento provocado por intensas lluvias, dejando al conductor con lesiones.

El momento fue captado por cámaras de seguridad y se ha vuelto viral en redes sociales. La piedra pasó a escasos centímetros de un motociclista que logró esquivar el impacto y ponerse a salvo.

A pesar de los daños materiales en el automóvil, las autoridades confirmaron que el herido no corre peligro de muerte.

El deslizamiento ocurre en medio de las fuertes lluvias que azotan gran parte del país.