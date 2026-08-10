Roca gigante cae sobre auto en China y casi aplasta a motociclista

Una roca de gran tamaño cayó sobre un vehículo tras registrarse un deslizamiento de tierra en China debido a las intensas lluvias que azotan gran parte del país, dejando al conductor con lesiones en su cuerpo aunque sin riesgo de muerte, según confirmaron las autoridades locales.

El impacto fue captado por cámaras de seguridad y muestra cómo la piedra pasó a escasos centímetros de un motociclista que circulaba por el lugar, quien logró esquivar el impacto y ponerse a salvo mientras el automotor quedaba severamente dañado.

El video del suceso se ha viralizado en redes sociales por lo aparatoso del incidente y la increíble maniobra del motociclista para evitar ser alcanzado por la roca.