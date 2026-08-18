Rodri es nuevo jugador del Barcelona: el mediocampista llega procedente del Manchester City

El FC Barcelona hizo oficial el fichaje de Rodri Hernández, quien se convierte en uno de los principales refuerzos del conjunto blaugrana para la nueva temporada y llega para fortalecer el mediocampo dirigido por Hansi Flick.

El mediocampista español, de 30 años, abandona el Manchester City después de una exitosa etapa en la que conquistó importantes títulos y se consolidó como uno de los mejores jugadores del mundo en su posición.

De acuerdo con el reporte del periodista Fabrizio Romano, el acuerdo entre ambos clubes se cerró por 60 millones de euros fijos, más 15 millones en variables. Rodri habría firmado un contrato que lo vincula con el Barcelona hasta 2030.

Con su llegada, el conjunto catalán incorpora experiencia, capacidad defensiva y calidad para organizar el juego desde el centro del campo. La directiva azulgrana apuesta así por uno de los mediocampistas más destacados del fútbol internacional para reforzar el proyecto de Hansi Flick.

El fichaje de Rodri representa una de las grandes operaciones del Barcelona en el mercado y genera gran expectativa entre los aficionados, que esperan verlo como una pieza clave en el nuevo mediocampo del equipo.