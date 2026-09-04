Sabor a casa: cabeza de chancho y yuca evocan la infancia de doña Marta

Doña Marta cerró los ojos y viajó a su infancia al recordar la cabeza de chancho que preparaba su abuelita. La receta incluía achiote, orégano y laurel, acompañada de yuca cocida.

La televidente describió el proceso de cocción lenta que su abuela realizaba para conservar el cerdo. El platillo era un gran especial que la familia esperaba con ansias, según relató en la entrevista callejera.

Doña Marta ahora mantiene la tradición culinaria preparando cerdo frito, yuca, tostones y queso frito para sus familiares. La costumbre de ofrecer cena a los parientes que van llegando perdura en su hogar actual.