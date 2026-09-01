Samsung transforma la experiencia móvil con la nueva serie Galaxy Z y su IA agéntica

Samsung Electronics Co., Ltd. presentó la serie Galaxy Z, una nueva generación de plegables optimizados desde el hardware para ofrecer capacidades de inteligencia artificial proactivas, seguras y personalizadas que se adaptan al estilo de vida de cada usuario.
“Conforme la IA se vuelve más autónoma, el smartphone se consolidará como el portal de acceso más íntimo a entornos que comprenden y se amoldan a las necesidades de cada persona”, explicó TM Roh, director ejecutivo (CEO), presidente y líder de la División de Experiencia de Dispositivos (DX) de Samsung Electronics.
Tres dispositivos, tres experiencias Galaxy
IA, seguridad y disponibilidad
Toda la línea optimiza la IA con Now Brief, Now Nudge y Gemini Intelligence para conectar más de 40 apps en menos pasos, protegidos desde el chip por Samsung Knox (KEEP y Knox Vault) en One UI 9.0. Disponibles en colores como Graphite, Cream, Violet Shadow, Lavender y Pink, incluyen 6 meses gratuitos de Google AI Pro (5 TB) y mejoras en Smart Switch para migrar desde iOS.
Invitamos a conocer todos los beneficios disponibles para el mercado nicaragüense al visitar la tienda online y Samsung Newsroom Latinoamérica y descubrir los beneficios únicos y exclusivos que tiene Samsung para sus usuarios en la APP Samsung Members, expresó Sandra Espinoza, Mercadeo Samsung Nicaragua.
Además, instó a buscar el sello de garantía de 24 meses en la renovada serie Galaxy Z de Samsung y adquirir uno de los tres dispositivos de esta familia en los Kioscos y Distribuidores Autorizados a nivel nacional.
Samsung ha sorprendido con la mejor innovación del año. Con Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 lleva su experiencia de ocho generaciones en plegables a una nueva etapa, demostrando cómo el diseño puede transformar la manera de trabajar, crear y disfrutar contenido desde un dispositivo móvil.
Esa evolución alcanza una nueva etapa con la serie Galaxy Z8, una generación en la que Samsung no propone un único plegable para todos, sino diferentes formatos diseñados alrededor de distintas maneras de trabajar, crear, entretenerse y comunicarse. Tras su lanzamiento mundial, la serie ha recibido diversos reconocimientos en destacadas publicaciones especializadas.
De acuerdo con Counterpoint, las reservas globales de la serie Galaxy Z8 aumentaron más de un 30 % con respecto a la generación anterior, y el Fold8 lidera la demanda inicial en la mayoría de los mercados, representando alrededor del 70 % de las reservas en Corea del Sur, cerca del 50 % en Estados Unidos y casi el 40 % en Europa.