Samsung transforma la experiencia móvil con la nueva serie Galaxy Z y su IA agéntica

Samsung Electronics Co., Ltd. presentó la serie Galaxy Z, una nueva generación de plegables optimizados desde el hardware para ofrecer capacidades de inteligencia artificial proactivas, seguras y personalizadas que se adaptan al estilo de vida de cada usuario.

“Conforme la IA se vuelve más autónoma, el smartphone se consolidará como el portal de acceso más íntimo a entornos que comprenden y se amoldan a las necesidades de cada persona”, explicó TM Roh, director ejecutivo (CEO), presidente y líder de la División de Experiencia de Dispositivos (DX) de Samsung Electronics.

Tres dispositivos, tres experiencias Galaxy

Galaxy Z Fold8 (Inmersión cotidiana en un diseño más liviano): Con solo 201 g, el Galaxy Fold8 es el Galaxy Z Fold más liviano de Samsung hasta la fecha. Combina el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy con una batería de 4800 mAh. Su pantalla externa 10:16 resulta cómoda para mensajería y navegación, mientras que la pantalla principal 4:3 crea un lienzo más grande para juegos, películas y lectura. La nueva tecnología Flex Titanium ayuda a hacerlo más delgado sin sacrificar durabilidad, y la pantalla alcanza hasta 3000 nits de brillo con Vision Booster. En cámara, incorpora cámaras duales de 50 MP, Dual Recording y My FanCam, que reencuadra automáticamente las tomas para redes sociales.

Con solo 201 g, el Galaxy Fold8 es el Galaxy Z Fold más liviano de Samsung hasta la fecha. Combina el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy con una batería de 4800 mAh. Su pantalla externa 10:16 resulta cómoda para mensajería y navegación, mientras que la pantalla principal 4:3 crea un lienzo más grande para juegos, películas y lectura. La nueva tecnología Flex Titanium ayuda a hacerlo más delgado sin sacrificar durabilidad, y la pantalla alcanza hasta 3000 nits de brillo con Vision Booster. En cámara, incorpora cámaras duales de 50 MP, Dual Recording y My FanCam, que reencuadra automáticamente las tomas para redes sociales. Galaxy Z Fold8 Ultra (El plegable Ultra para la máxima productividad): El Fold8 Ultra trae el diseño Z Fold más delgado de Galaxy: apenas 4,1 mm desplegado y 215 g. Su pantalla principal de 8 pulgadas abre un espacio de trabajo productivo para la multitarea. En fotografía, suma una cámara principal de 200 MP con HDR, una nueva cámara ultra angular de 50 MP, Nightography mejorada y grabación de video en 8K a través del códec APV, con Cine LUT para control de color cinematográfico. Está impulsado por el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con una batería de 5000 mAh, carga rápida de 45 W con arquitectura de doble vía, y una estructura de refrigeración de grafito ampliada para mantener el rendimiento en tareas exigentes.

El Fold8 Ultra trae el diseño Z Fold más delgado de Galaxy: apenas 4,1 mm desplegado y 215 g. Su pantalla principal de 8 pulgadas abre un espacio de trabajo productivo para la multitarea. En fotografía, suma una cámara principal de 200 MP con HDR, una nueva cámara ultra angular de 50 MP, Nightography mejorada y grabación de video en 8K a través del códec APV, con Cine LUT para control de color cinematográfico. Está impulsado por el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con una batería de 5000 mAh, carga rápida de 45 W con arquitectura de doble vía, y una estructura de refrigeración de grafito ampliada para mantener el rendimiento en tareas exigentes. Galaxy Z Flip8 (La experiencia Flip más elegante y expresiva con IA nativa): Con un peso de apenas 180 g y un grosor de solo 6,1 mm, es el Flip más delgado y liviano de Samsung. Su FlexWindow reinventada funciona como una interfaz cotidiana con IA nativa: trae Now Brief a la pantalla externa y facilita la automatización mediante Gemini Intelligence, activable con la tecla lateral o por voz. En cámara, una cámara de 50 MP con ProVisual Engine ofrece la experiencia de selfies más avanzada del Flip, complementada por Flex Mode, Camcorder Grip con Zoom Rocker, Super Steady con Bloqueo horizontal, FlipShot y Mirror view.

IA, seguridad y disponibilidad

Toda la línea optimiza la IA con Now Brief, Now Nudge y Gemini Intelligence para conectar más de 40 apps en menos pasos, protegidos desde el chip por Samsung Knox (KEEP y Knox Vault) en One UI 9.0. Disponibles en colores como Graphite, Cream, Violet Shadow, Lavender y Pink, incluyen 6 meses gratuitos de Google AI Pro (5 TB) y mejoras en Smart Switch para migrar desde iOS.

Invitamos a conocer todos los beneficios disponibles para el mercado nicaragüense al visitar la tienda online y Samsung Newsroom Latinoamérica y descubrir los beneficios únicos y exclusivos que tiene Samsung para sus usuarios en la APP Samsung Members, expresó Sandra Espinoza, Mercadeo Samsung Nicaragua.

Además, instó a buscar el sello de garantía de 24 meses en la renovada serie Galaxy Z de Samsung y adquirir uno de los tres dispositivos de esta familia en los Kioscos y Distribuidores Autorizados a nivel nacional.

Samsung ha sorprendido con la mejor innovación del año. Con Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 lleva su experiencia de ocho generaciones en plegables a una nueva etapa, demostrando cómo el diseño puede transformar la manera de trabajar, crear y disfrutar contenido desde un dispositivo móvil.

Esa evolución alcanza una nueva etapa con la serie Galaxy Z8, una generación en la que Samsung no propone un único plegable para todos, sino diferentes formatos diseñados alrededor de distintas maneras de trabajar, crear, entretenerse y comunicarse. Tras su lanzamiento mundial, la serie ha recibido diversos reconocimientos en destacadas publicaciones especializadas.

De acuerdo con Counterpoint, las reservas globales de la serie Galaxy Z8 aumentaron más de un 30 % con respecto a la generación anterior, y el Fold8 lidera la demanda inicial en la mayoría de los mercados, representando alrededor del 70 % de las reservas en Corea del Sur, cerca del 50 % en Estados Unidos y casi el 40 % en Europa.