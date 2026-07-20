Sándwich cubano: la receta tradicional con cerdo, jamón y queso que conquista paladares

El sándwich cubano o de media luna es una preparación tradicional que combina cerdo asado desmenuzado, jamón, queso suizo o mozzarella, pepinillos encurtidos, mostaza, mantequilla y mayonesa sobre un pan cubano, según la receta compartida por los especialistas en cocina.

El toque especial de esta receta proviene de un escabeche casero elaborado con aceite, vinagre y ajo, que aporta un sabor ácido y característico al acompañar las carnes.

Los ingredientes se distribuyen en capas sobre el pan y se calientan para que los sabores se integren antes de servir.