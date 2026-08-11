¡Santo Domingo 2026 llega a su gran final con una noche llena de emoción y fiesta!



Después de 16 días de competencias, récords, victorias y momentos inolvidables, los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegaron a su cierre con una espectacular ceremonia que reunió a atletas, delegaciones y aficionados en una celebración marcada por la música, la emoción y la unión de toda una región.

El Arena BanReservas fue escenario de una noche especial en la que las banderas quedaron unidas por el espíritu deportivo. La ceremonia incluyó homenajes, presentaciones artísticas y audiovisuales que repasaron algunos de los momentos más significativos de esta histórica edición.

Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación del Canto a la Patria, en la voz de Juan Luis Guerra, que hizo que miles de personas se pusieran de pie para acompañar cada estrofa.

La ceremonia también rindió homenaje a los miles de voluntarios que hicieron posible el desarrollo de las competencias y destacó el mensaje de fraternidad de los atletas, quienes compartieron un mismo sentimiento de agradecimiento hacia República Dominicana.

La fiesta continuó con las presentaciones de Manny Cruz, Techy Fatule e Ilegales, quienes pusieron a cantar y bailar al público durante los últimos momentos de la celebración.

También hubo espacio para reconocer al medallista de oro dominicano Christopher Melenciano, atleta con discapacidad auditiva, cuya historia y triunfo provocaron una gran ovación entre los presentes.

Con abrazos entre atletas, música, luces y aplausos, Santo Domingo despidió una edición que dejó mucho más que medallas: nuevas historias, amistades y recuerdos que permanecerán en la memoria de quienes formaron parte de esta gran fiesta deportiva.

Santo Domingo 2026 llega a su final dejando una región más unida y demostrando que el deporte tiene el poder de acercar a los pueblos.