Santo Domingo de Guzmán regresa a Las Sierritas

Santo Domingo de Guzmán llegó a la Iglesia de Las Sierritas en Managua la tarde de este lunes, acompañado de cientos de feligreses y chicheros.

La imagen, vestida de rosas que adornaban su peana, fue bailada en las afueras de su trono mientras una multitud de peregrinos esperaba su entrada.

El padre Juan H. Carballo destacó la expresión de fe y devoción de los managuas, y agradeció a las instituciones y medios de comunicación por su apoyo.

Con 141 años de tradición, la imagen será subida nuevamente a su trono este martes al mediodía.