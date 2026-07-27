Sarah Avilés: “La efectividad de una marca se mide por la precisión, no por las visitas”

La efectividad de una marca no se mide por el número de miradas que acumula, sino por la precisión con la que dirige sus esfuerzos hacia quienes están verdaderamente interesados, sostiene la experta en marketing digital Sara Avilés.

La especialista enfatiza que determinar el Buyer Persona implica conocer edad, ubicación, intereses, gustos, prioridades y comportamiento en redes sociales de los clientes potenciales, así como el formato de contenido que prefieren, ya sea lecturas largas, podcasts o videos.

Este conocimiento permite a dueños de negocio y estrategas digitales diseñar campañas que impacten exactamente en el punto de necesidad del consumidor.