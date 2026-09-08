Sardinas Indio Moctezuma: la receta gourmet que llegó hace 60 años a Nicaragua

La ejecutiva de ventas Jeymi de Los Ángeles Pérez explicó que Sardinas Indio Moctezuma es una receta gourmet creada hace más de 60 años por el señor Julio Vigil Pebedía. El producto, importado desde España, se comercializa en Nicaragua a través de la empresa familiar Casa Hermoso y Vigil.

De Los Ángeles detalló que la receta familiar fue introducida al país a través de Casa Vigil y Caligaris y ahora continúa con sus descendientes en Casa Hermoso y Vigil, manteniendo viva la tradición.

El producto se presenta en dos presentaciones: en aceite de oliva picante y en salsa de tomate con especias, ambas libres de gluten y aptas para personas con sensibilidad digestiva.

La marca cuenta con un indio representativo que simboliza poder y liderazgo, y está disponible en supermercados La Colonia, Ahorra Más, Pricemart y en las oficinas de Casa Hermoso y Vigil, ubicadas en el kilómetro 3.5 carretera sur, frente a FOMAP.