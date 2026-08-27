Kyle Schwarber iguala récord de 40 jonrones en una temporada con los Phillies

El jardinero de los Phillies de Filadelfia, Kyle Schwarber, alcanzó por cuarta vez en su carrera la marca de 40 cuadrangulares en una temporada. El batazo ocurrió en el segundo turno del encuentro contra los Marineros de Seattle.

Con ese nuevo jonrón, Schwarber igualó a Ryan Howard como los jugadores con más temporadas de 40 o más cuadrangulares en la historia de la franquicia.

El zurdo amplía su legado en Filadelfia y se mantiene como una pieza clave de la ofensiva del equipo, destacando por su poder con el madero.