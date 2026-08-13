Se declaran culpables por envenenar comida en Managua

Dos sujetos fueron declarados culpables por vaciar cipermetrina en un perol de vaho en el Mercado Oriental de Managua el pasado 12 de enero, según informaron las autoridades.

Winiald del Francisco de la Llana fue condenado a 6 años de prisión, mientras que Kenneth Javier Martínez se declaró culpable y está a la espera de su sentencia, con la fiscalía solicitando también 6 años de cárcel.

El incidente, captado por cámaras de seguridad, causó pérdidas de casi 30,000 córdobas al local.

Las autoridades destacaron el riesgo para la salud pública que implicó el acto.