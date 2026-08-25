Sector avícola produce más de 253 millones de libras de pollo en lo que va del año

El Ministerio Agropecuario de Nicaragua registró una producción de carne de pollo de 253,3 millones de libras entre enero y julio de este año, lo que ha permitido mantener la disponibilidad del producto en el mercado nacional para el consumo de la población.

La demanda nacional se abastece principalmente con la producción de granjas avícolas tecnificadas y semi-tecnificadas, según el MAG.

Este rubro representa un pilar para la seguridad alimentaria y genera ingresos significativos en la cadena de producción y comercialización.

El MAG destacó que la avicultura a pequeña escala constituye una alternativa estratégica para la diversificación agropecuaria, combinando eficiencia zootécnica con el mantenimiento de una oferta estable.