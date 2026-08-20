Sector panificador crece con apertura de nuevos negocios en lo que va del año

La Cámara Nicaragüense del Pan registró la apertura de cerca de 100 establecimientos dedicados al rubro panificador entre enero y agosto de este año, lo que representa un crecimiento interanual del 15% para el sector.



Juan Pablo Estrada, presidente de Canipan, señaló que el pan está llegando a todo el país, incluyendo el Pacífico, la zona norte y la costa Atlántica. La innovación en sabores, con la incorporación de siropes de 20 tipos y nuevos colorantes, ha permitido ampliar la oferta y elevar la calidad de los productos.

El sector busca certificaciones mundiales y productos con menos grasa para cuidar la salud de los consumidores. Las expectativas para el cierre de año son positivas, con un crecimiento proyectado del 20%, similar al registrado en 2025.