Seguro saldo deudor: qué cubre y cómo funciona en los créditos

El seguro saldo deudor es uno de los productos financieros que la mayoría de las personas con créditos pagan sin conocer realmente cómo funciona o en qué casos tienen cobertura, se detalló que este seguro se adquiere comúnmente al solicitar un préstamo como una hipoteca y aplica tanto a entidades bancarias como a microfinancieras.

La experta señaló que la adquisición de este seguro puede ser obligatoria o discrecional dependiendo de la entidad crediticia, y su importancia radica en la protección del deudor ante situaciones como fallecimiento o invalidez.

Canales recomendó a los televidentes revisar las condiciones de su póliza para evitar inconvenientes más adelante.