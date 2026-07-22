Seguro saldo deudor: qué cubre y cómo funciona en los créditos

Gisela Canales explica que la mayoría paga este seguro sin saber en qué casos aplica la cobertura real.

El seguro saldo deudor es uno de los productos financieros que la mayoría de las personas con créditos pagan sin conocer realmente cómo funciona o en qué casos tienen cobertura, se detalló que este seguro se adquiere comúnmente al solicitar un préstamo como una hipoteca y aplica tanto a entidades bancarias como a microfinancieras.

La experta señaló que la adquisición de este seguro puede ser obligatoria o discrecional dependiendo de la entidad crediticia, y su importancia radica en la protección del deudor ante situaciones como fallecimiento o invalidez.

Canales recomendó a los televidentes revisar las condiciones de su póliza para evitar inconvenientes más adelante. 