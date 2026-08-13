Seis delincuentes envenenan a tres perros para intentar robar dos motos en una vivienda de Cuajachillo

Un plan delictivo tan calculado como cruel estuvo a punto de consumarse la madrugada de este miércoles en el sector de Cuajachillo, donde un grupo de seis sujetos abordo de motos recurrió al envenenamiento de tres perros para intentar ejecutar un robo de dos motocicletas en una vivienda.

Los sujetos manipularon los portones principales con absoluta confianza, listos para sacar los vehículos livianos. No obstante, el ruido alertó a uno de los habitantes, quién se despertó de inmediato para verificar la situación. El temor a ser descubiertos en flagrancia obligó a los individuos a abandonar el lugar a toda prisa, frustrando el robo y escapando.



El propietario de las motocicletas alzó la voz para advertir a la comunidad sobre el nivel de organización de esta banda, insta a extremar precauciones, asegurar sus propiedades y mantenerse en alerta ante la amenaza de este grupo delictivo que opera impunemente de madrugada.

Por Kathy Molina.