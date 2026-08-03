Seis lesionados deja colisión entre camioneta y motociclistas en Madriz

Al menos seis personas resultaron lesionadas la noche del domingo tras una colisión entre una camioneta blanca y una caravana de motociclistas en la carretera panamericana, en Palacagüina, Madriz, cuando el conductor del vehículo presuntamente invadió el carril contrario, según testimonios de testigos presenciales.

Los heridos fueron atendidos por personal del Ministerio de Salud y trasladados al Centro de Salud de Palacagüina para recibir atención médica, mientras que el conductor de la camioneta fue retenido por las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes.

Fuentes extraoficiales señalan que el responsable del accidente podría estar en estado de ebriedad, aunque esta información deberá ser confirmada por las autoridades a través de los peritajes.