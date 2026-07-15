Seis muertos y más de siete heridos en atropello a comerciantes en Chile

Al menos seis personas fallecieron y más de siete resultaron heridas tras un atropello masivo ocurrido en una feria de Viña del Mar, Chile, cuando un suboficial naval que se encontraba en su día de descanso perdió el control de su vehículo por causas aún desconocidas y terminó sobre la acera embistiendo a varios comerciantes.

Testigos del hecho auxiliaron a las víctimas y retuvieron al conductor, quien fue agredido por algunas personas antes de que agentes policiales lo trasladaran a una estación para ser investigado por las autoridades competentes.

La mayoría de las víctimas eran comerciantes que se encontraban laborando en el lugar al momento del trágico suceso.