Shakira llega al Chocó para reconstruir escuelas afectadas en Colombia

La cantante Shakira visitó el departamento del Chocó, en Colombia, para supervisar la construcción de colegios en el marco de un proyecto de la Fundación Pies Descalzos, luego de que más de 2,000 centros educativos resultaran afectados en la región.

La artista recorrió la zona acompañada por la gobernadora Nubia Córdoba, quien publicó un emotivo video en redes sociales y destacó el compromiso de la fundación con la educación de los niños chocoanos.

La gobernadora agradeció a Shakira por visibilizar la emergencia y por su trayectoria al servicio de la educación.