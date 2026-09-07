Siembra de arroz secano en Nicaragua avanza en 7,700 manzanas y 5,900 familias productoras

El Ministerio Agropecuario de Nicaragua registró un avance en la siembra de arroz secano correspondiente a la época de primera del ciclo productivo 2026-2027, alcanzando las 7,700 manzanas de tierra sembradas al mes de julio por más de 5,900 familias productoras en todo el país, según el monitoreo oficial de la institución.

El arroz en Nicaragua se produce bajo dos modalidades: el de secano, cultivado durante el invierno por pequeños y medianos productores, y el de riego, que al ser más tecnificado y contar con mayor superficie sembrada, aporta alrededor del 90% de la producción nacional con rendimientos superiores.

El sector agrícola continúa fortaleciendo la producción nacional de este grano de consumo diario, garantizando el abastecimiento interno.