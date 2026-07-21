Sismo de 5.1 grados de magnitud sacude la Costa Caribe Norte de Nicaragua

Un sismo de magnitud 5.1 grados sacudió la madrugada de este martes el noreste del municipio de Bilwi, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, sin que se reporten daños materiales ni víctimas humanas hasta el momento.

Según el informe oficial emitido por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), el epicentro del movimiento telúrico se localizó exactamente a 57 kilómetros al noreste de dicha ciudad costera y registró una profundidad muy superficial de apenas 6 kilómetros.

Debido a esta escasa profundidad, el temblor fue perceptible en diversas comunidades de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, lo que activó el monitoreo preventivo por parte de las autoridades locales y los comités de prevención de desastres, quienes confirman que la situación se mantiene bajo total normalidad.

Por Jairo Castillo.