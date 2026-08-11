Sismo de 5.9 sacude Costa Rica

Un sismo de magnitud 5,9 sacudió Costa Rica la tarde de este lunes, según informó la Red Sismológica Nacional, con epicentro a 81 kilómetros al sur de Cobanó, en Puntarenas, y a una profundidad de 10 kilómetros en el mar.

El movimiento telúrico, que se sintió con fuerza en el Pacífico costarricense, provocó la evacuación de varios edificios como medida preventiva, pero las autoridades no han reportado víctimas humanas ni daños materiales.

El sismo ocurrió horas después de un terremoto de 7,4 en Colombia que ha dejado más de 100 muertos.