Sismo de magnitud 5,8 sacude las costas de Chiapas, México

Un sismo de magnitud 5,8 se registró la noche del lunes 17 de agosto frente a las costas de Chiapas, México, generando movimiento en la región cercana a Ciudad Hidalgo. El temblor ocurrió a las 11:02 de la noche, hora del centro de México, y tuvo su epicentro a unos 156 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, con una profundidad aproximada de 3,2 kilómetros.

Tras el movimiento, las autoridades activaron protocolos de monitoreo y evaluación en la región del Soconusco, mientras que hasta el momento no se reportan personas heridas ni daños materiales de consideración. Durante la noche también se registraron varios movimientos posteriores de magnitudes superiores a 4,0 en las cercanías de Ciudad Hidalgo y Huixtla.

Las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de nuevas réplicas y señalaron que no se prevé la generación de un tsunami, aunque podrían presentarse pequeñas variaciones en el nivel del mar en algunas zonas costeras cercanas al epicentro.