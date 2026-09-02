Hombre caminaba hacia su auto y fue alcanzado por un rayo en Nueva York

Una cámara de vigilancia captó el momento en que un rayo impactó a un hombre en Staten Island, Nueva York. El sujeto cayó al suelo pero logró levantarse segundos después y regresó caminando a su vivienda.

La víctima relató que tras el impacto sintió una fuerte tensión, además de ardor y hormigueo en varias partes del cuerpo. El hecho ocurrió cuando el hombre se dirigía a su vehículo y fue sorprendido por la descarga eléctrica.

Las imágenes del suceso llamaron la atención por la forma en que el afectado se recuperó tras ser alcanzado por el rayo.