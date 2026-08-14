Solicitan ayuda para repatriar cuerpo de nicaragüense que murió en un accidente de tránsito en EE.UU.

Francisco Josué Salazar Bello perdió la vida el pasado 9 de agosto en un accidente de tránsito ocurrido en Texas, Estados Unidos (EE.UU.). Familiares y amigos se han organizado para salir a las calles de la ciudad de Boaco, de donde era originario para realizar una colecta con el propósito de reunir los 11 mil dólares que necesitan para cubrir los gastos que cuesta la repatriación del cuerpo.

Salazar había emigrado hace aproximadamente cuatro años con la esperanza de encontrar mejores oportunidades laborales para brindarle apoyo a sus familiares en Nicaragua.

Ante esta dolorosa situación solicitan a la población cualquier aporte económico que permita alcanzar la cantidad necesaria para traer de regreso el cuerpo del joven y que pueda descansar junto a sus seres queridos en su tierra de origen. Para cualquier donación puede llamar al: 8518 9915 o bien transferir a la cuenta del banco LaFise: 130252588.

Por Nohelia López.