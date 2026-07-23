“Somos comunidad 2026”, es el lema de las fiestas patronales de Managua en honor a Santo Domingo

La feligresía católica de la capital inició oficialmente la cuenta regresiva para las fiestas patronales de Managua en honor a Santo Domingo de Guzmán, una de las expresiones de fe, esperanza y alegría más populares del país.

Durante la misa y el rezo del rosario, en el primer día del triduo preparatorio desde la parroquia Santo Domingo en Las Sierritas el párroco local, presbítero Boanerges Carballo, presentó oficialmente el lema que guiará la peregrinación de este año: “Somos comunidad 2026”.

El religioso destacó que bajo este lema se invita al pueblo de Dios a caminar en unidad y fraternidad alrededor de la diminuta, pero venerada imagen de “Minguito”, cuyo significado espiritual es inmenso para centenares de capitalinos.

Funcionarios municipales realizarán el lanzamiento oficial de las fiestas tradicionales de Managua, programado para este jueves, coordinando los preparativos de seguridad y cultura que acompañan la festividad religiosa.

Por Jairo Castillo.