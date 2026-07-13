Sube a 4.990 cifra de muertos por terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, actualizó a 4.990 los fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, mientras que los heridos ascienden a 16.740 y más de 17.000 personas permanecen sin vivienda.

La Guaira registró la mayor devastación con 158 de los 190 edificios que colapsaron en todo el país, donde los equipos de rescate continúan la búsqueda de víctimas entre los escombros.

Las labores de emergencia han logrado rescatar con vida a 6.462 personas, aunque las autoridades mantienen operativos en las zonas más afectadas ante la magnitud de la tragedia.