ENACAL suspenderá servicio de agua potable el viernes en cuatro barrios de Managua 

Las cuadrillas ejecutarán trabajos de acoplamiento en tuberías de 12 pulgadas durante ocho horas.

La Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) anunció la interrupción del suministro de agua para el viernes 28 de agosto. La medida afectará a los sectores Reparto San Juan, Barrio 380, Jonathan González y Edgar Munguía en el Distrito 1. 

El corte del servicio se extenderá desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, completando un total de ocho horas sin agua potable. La suspensión responde a las obras de construcción y mejoramiento vial del tramo 2 de la pista Héroes de la Insurrección. 

Los trabajos incluyen el acoplamiento en tuberías de distribución de 12 pulgadas ubicadas en la zona de Enel Central, lo que obliga a sacar de operaciones el pozo que abastece dichos sectores. ENACAL emitió un comunicado oficial para notificar a los residentes de las colonias afectadas. 