ENACAL suspenderá servicio de agua potable el viernes en cuatro barrios de Managua 

La Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) anunció la interrupción del suministro de agua para el viernes 28 de agosto. La medida afectará a los sectores Reparto San Juan, Barrio 380, Jonathan González y Edgar Munguía en el Distrito 1.

El corte del servicio se extenderá desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, completando un total de ocho horas sin agua potable. La suspensión responde a las obras de construcción y mejoramiento vial del tramo 2 de la pista Héroes de la Insurrección.

Los trabajos incluyen el acoplamiento en tuberías de distribución de 12 pulgadas ubicadas en la zona de Enel Central, lo que obliga a sacar de operaciones el pozo que abastece dichos sectores. ENACAL emitió un comunicado oficial para notificar a los residentes de las colonias afectadas.