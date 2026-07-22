Suspensión de luz este miércoles en varios sectores de Managua

La alcaldía de Managua anunció una interrupción temporal del servicio de energía eléctrica para este miércoles 22 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, debido a los trabajos de ampliación y construcción que se ejecutan en la pista Héroes de la Insurrección, una vía estratégica para el tráfico vehicular en la capital.

Los sectores afectados incluyen el barrio 380, el tramo desde la Rotonda del Periodista hasta los semáforos del barrio Jayalía en su segunda etapa, así como las zonas cercanas a los semáforos de la Universidad Casimiro Sotelo y los de Enel Central.

La comuna recomendó a pobladores y comerciantes de estas áreas tomar medidas preventivas y habilitó la línea telefónica 22 52 76 10 para mayor información sobre el desarrollo de las obras.