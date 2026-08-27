Systech 2026: la Universidad Americana conecta a estudiantes con 18 empresas

La Universidad Americana presentó oficialmente Systech 2026, la cuarta edición de su congreso tecnológico de ingeniería en sistemas, que reunirá a 18 empresas del país con estudiantes y especialistas para debatir sobre inteligencia artificial, robótica, programación y desarrollo de chatbots, bajo el lema “IA que escala, innovación que redefine”.

El evento se alinea con los ejes 11 y 13 de la estrategia nacional de educación y contará con conferencias de ponentes nacionales e internacionales, talleres prácticos y sesiones de networking diseñadas para acercar el talento joven al sector empresarial.

IWB Nicaragua, como empresa líder en telecomunicaciones, respaldará la iniciativa que busca posicionar al país en la vanguardia tecnológica y preparar a los futuros ingenieros para los desafíos digitales.