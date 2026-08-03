Tabaco, alcohol y VPH: los principales factores de riesgo del cáncer de cabeza y cuello

El consumo de tabaco y alcohol, junto con la infección por el virus del papiloma humano (VPH), son los principales factores de riesgo asociados al cáncer de cabeza y cuello, según advierten los especialistas ante el creciente número de casos a nivel mundial.

El sinergismo letal entre tabaco y alcohol sigue siendo responsable de una gran proporción de los carcinomas epidermoides de la cavidad oral y otras zonas de la cabeza y el cuello.

Identificar estos factores de riesgo es fundamental para la prevención y la reducción de la incidencia de esta enfermedad.