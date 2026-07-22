Tacos de alambre: la receta mexicana con carne, queso y chiltoma

La receta del día presentó los tacos de alambre, un platillo de origen mexicano que lleva tortillas como base y se prepara con carne de res, chiltoma, hongos, queso mozzarella, salsa roja y aguacate, una combinación de ingredientes que lo convierte en una opción sabrosa y completa para los amantes de la comida mexicana.

La presentadora preguntó a los televidentes si conocían este platillo con ese nombre, ya que muchos lo identifican simplemente como taco de res, mientras que en México es ampliamente reconocido como taco de alambre.

Esta receta se suma a las opciones culinarias que buscan acercar la gastronomía internacional a los hogares.