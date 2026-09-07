Tacos de pollo nicas se convierten en el plato que despierta recuerdos y une a las familias

La preparación de tacos de pollo nicas en el segmento “El Plato Fuerte” de Acción 10 en la Mañana desató una ola de emotivos recuerdos entre los conductores y la audiencia.

El chef compartió la receta en pantalla mientras los participantes recordaron sus primeras experiencias en la cocina y el sabor de los platillos hechos por sus madres.

“Vamos a ver la receta en pantalla: tacos de pollo Nica, delicioso, sabroso”, anunció el conductor mientras se mostraban los ingredientes: pollo salteado, tortillas, queso, pico de gallo, aguacate, crema, salsa de tomate y mayonesa.

La conductora reveló entre risas su experiencia con la carne: “hice una carne y yo escuché que eran no sé cuántos minutos a un lado, cuánto del otro, y me quedó cruda. Pero bueno, uno sigue aprendiendo en la cocina”.

El chef compartió el “tip” para evitar que las tortillas se rompan: calentarlas previamente, un consejo que los conductores reconocieron haber olvidado en la emoción del momento.

Los televidentes participaron activamente enviando comentarios a través de TikTok y WhatsApp, donde muchos compartieron sus propias recetas y variaciones del platillo.

“Siempre que cuando me mandaban a comprar tacos me decían que le pongan bastante crema y bastante salsa”, recordó una de las presentadoras mientras decoraban los tacos ya preparados.