Taxista en supuesto estado de ebriedad queda lesionado al estrella el carro contra un poste de concreto en Managua

Por Jairo Castillo.

El conductor del taxi, Carlos Eduardo Ruiz Canales, de 38 años, sufrió un trauma lumbar más herida en el labio superior después que estrelló la unidad de transporte contra un poste de concreto en las inmediaciones de la rotonda El Gueguense 200 metros al este.

Reportes preliminares indican que el profesional del volante conducía el taxi en supuesto estado de ebriedad sin pasajeros, realizó un giro de retorno a los semáforos del Jonathan González, perdiendo el control, impactando contra el anden y posteriormente contra un poste de concreto.

Miembros de la Cruz Blanca realizaron la valoración en el lugar y trasladaron al conductor al hospital Fernando Vélez Paiz. Agentes de tránsito realizaron el croquis del accidente y a través de coordinación remitirían el taxi al depósito vehicular.