Temblor de magnitud 4,0 sacude Venezuela durante la madrugada de este 18 de agosto

Un sismo de magnitud 4,0 se registró durante la madrugada de este martes 18 de agosto en Venezuela, siendo percibido en Caracas y otras zonas del centro-norte del país. Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el movimiento telúrico ocurrió a las 3:07 de la mañana y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que se activó el Sistema de Protección para realizar el monitoreo y seguimiento correspondiente.

El temblor ocurre casi dos meses después de los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5, tras los cuales Funvisis contabilizó 1.389 réplicas hasta finales de julio. Aunque el nuevo movimiento se registró cerca de la zona afectada por los sismos de junio, las autoridades señalaron que esto no permite establecer por sí solo una relación directa entre ambos eventos. Mientras continúan las labores de monitoreo, se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales ante cualquier nueva actividad sísmica.