Tendedero cae y provoca accidente en Tailandia

Un motociclista perdió el control de su vehículo en Bangkok, Tailandia, después de que un objeto usado para tender ropa cayera desde lo alto de un edificio y lo golpeara.

El hombre impactó contra dos autos y la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. Testigos señalaron que el objeto se precipitó a gran velocidad desde las alturas, sorprendiendo al conductor.

Equipos de emergencia asistieron al motociclista, quien afortunadamente no sufrió lesiones graves. Se presume que el viento provocó la caída del tendedero.