Terminal Casimiro Sotelo cambia de ubicación desde el 21 de julio

La terminal de microbuses Casimiro Sotelo será reubicada temporalmente a partir del martes 21 de julio, debido a las obras de ampliación de la pista Héroes de la Insurrección.

El nuevo punto de operaciones se establecerá de los semáforos Rigoberto López Pérez, 300 metros hacia el sur, según comunicaron las autoridades a los transportistas.

Los conductores mantendrán la misma ruta utilizada durante los trabajos previos en la vía. Se recomienda a los usuarios tomar previsiones para evitar retrasos en sus viajes.

La medida busca facilitar el avance de la infraestructura vial en la capital.