Terminal de microbuses Casimiro Sotelo ya está funcionando en un nuevo local

A partir de hoy los usuarios de la terminal de transporte interlocal Casimiro Sotelo, antes Universidad Centroamericana (UCA), en la que operan cooperativas que cubren rutas hacia Masaya, Carazo, Granada y León, están haciendo uso de las nuevas instalaciones.

Éstas están ubicadas de los semáforos del colegio Rigoberto López Pérez 300 metros al sur y esta mañana se pudo observar a decenas de usuarios del transporte interlocal haciendo uso de ellas. En esta calle pasan los buses de las rutas 111, 106, 117 y 168 del transporte urbano colectivo de Managua para quienes trasbordan hacia otros sitios.

A través de una circular los representantes de la cooperativa informaron la semana pasada que el cambio ocurriría debido a los trabajos de ampliación y construcción del tramo dos de la pista Héroes y Mártires de la Insurrección que incluyen a ese sector de Managua.

El nuevo lugar tiene habilitado nueve bahías para las unidades del transporte. El tramo de dos de la pista antes mencionada abarca desde la rotonda El Periodista a la de Rubén Darío, sitios que ya fueron demolidos.